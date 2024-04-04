Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 öne geçtiği maçta son 7 dakikada yediği 3 penaltı golüyle 3-2 yenilen Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor
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04 Nisan 2024 14:42
Trendyol 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Kocaelispor'a 3-2 yenilen Göztepe'nin kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, "Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak." dedi.

Ertan, yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşısında futbol sahalarında ender görülecek olaylardan birini yaşadıklarını ve müsabakanın son bölümünde aleyhlerine verilen 3 penaltıyla sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını savunan Ertan, şöyle konuştu:

"Göztepe Spor Kulübü olarak bize yakışan şekilde her platformda Göztepe'mizin haklarını savunmak ve korumak için tüm gayretimiz ile çalıştığımızın bilinmesini önemle belirtmek isterim. Başımızı öne eğmeyeceğiz, bu maçı ardımızda bırakıp moralli bir şekilde Erzurum maçı ile birlikte taraftarımız ve camiamızın desteği ile Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak. Buna inanın. Çok değerli futbol takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza bu hedefe ulaşacağız."

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, haftayı 56 puanla takipçileri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Nisan Pazartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

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