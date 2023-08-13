Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da sona erdi

Sakarya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da sona erdi
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13 Ağustos 2023 16:41
Sakarya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Sakarya Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 12 yaş ile 13 yaş ve üstü kategorilerinde 76 kulüpten 160 kadın ve erkek sporcu katıldı.

Sporcular, 50, 100, 200 ve 400 metrede serbest, kurbağalama, sırt üstü, kelebek ve karışık stillerde mücadele etti.

Final yarışlarıyla tamamlanan şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

 
 
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