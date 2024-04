Görme engelli sporcular AKRA Gran Fondo'da pedal basacak

Bu sene 6'ncı kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, engelsiz bir yarış deneyimi sunacak.



Bisiklet tutkunlarını Kemer'in eşsiz manzarasında ağırlayacak organizasyon 27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. "Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol" sloganı ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer'de koşulacak yarış için nefesler tutuldu. Yarış kayıtları 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek. 2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri birbirinden önemli doğal güzelliklerin içinde yarıştıran AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek. Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek 98K ve 49K'lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olacak.



YARIŞ HEYECANI ENGEL TANIMAYACAK



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen AKRA Gran Fondo, engelsiz yaşamı da destekleyecek. "Bisiklete Engel Yok" diyerek yola çıkan AKRA Gran Fondo, Eşpedal Derneği'nden 10 görme engelli sporcuyu 'tandem' kategorisinde konuk edecek. Özel tasarlanan 2 kişilik bisikletler 10 görme engelli sporcuya yarışma imkanı sunacak. Mücadelede ekipler pilot ve co-pilot olarak yer alacak.



"BİSİKLET VE ADRENALİN TUTKUNLARINI KEMER'E BEKLİYORUZ"



AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, "AKRA Gran Fondo ile bu sene 6'ncı kez bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyoruz. Bisiklete ve doğaya gönül verenler bu organizasyon ile hem mücadele edecek hem de Kemer'in yemyeşil ormanları ile masmavi denizin sonsuzluğunu izleyebilecek. Bisiklet turizmine dikkat çekmek istediğimiz bu yarışımız ile önemli bir tanıtım çalışmasına da imza atacağız. Sezon başında gerçekleştireceğimiz organizasyonumuz ile sezona da 'merhaba' diyeceğiz. Antalya, iklimi, doğası, otelleri ve turizm profesyonelleri ile spor turizminde önemli bir destinasyon. Kemer de spor turizminde hızlı bir gelişim gösteriyor. Bizler de bu gelişime katkı koymak adına mücadele edeceğiz. Kayıtların bitmesine sayılı günler kala tüm bisiklet ve adrenalin tutkunlarını Kemer'e bekliyoruz" dedi.



"10 GÖRME ENGELLİ SPORCU PEDAL BASACAK"



Özsevim, Eşpedal Derneği'nin organizasyona 10 görme engelli sporcu ile katılacağını belirterek, "2020 yılından bu yana Eşpedal Derneği üyeleri iki kişilik tandem bisikletleriyle organizasyonumuzda pedal basıyor. Bu sene de yarıştaki yerlerini alacaklar. Mücadele etmek için bisiklet sürmek için engel tanımayacaklar. Bu heyecana onlar da ortak olacaklar" diye konuştu.



KAPANACAK YOLLAR



AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da kapanacak yollar şu şekilde:



98K AKRA parkurunda Kemer Olbia Parkı'ndan yarışa başlayacak bisikletçiler, Denizli Caddesi'ni takip ederek Hükümet Caddesi'nden Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'na ulaşacak. Antalya-Kemer yolunda devam edecek organizasyonda Akdeniz Bulvarı geçilerek sırasıyla 195. Sokak, 37. Cadde ve 272. Sokak'ın ardından Hurma Mezarlığı'ndan sola dönecek bisikletçiler Altınkaya Yolu'na ulaşacak. Konyaaltı-Hisarçandır Yolu'ndan devam edecek organizasyon Hisarçandır Köyü'nden geçerek Üçoluk Yolu'nda devam edecek. Likya Yolu, Ovacık Köy Yolu geçilerek Kuzdere Mahallesi ve sonrasında Daima Kepez Tepesi'ne ulaşılacak. Buradan Boğaz Mevkii, Olympus Şelale ve Beydağları Milli Parkı geçilerek Cumhuriyet Caddesi'ne ulaşacak bisikletçiler sağa dönerek Şehit Er Mehmet Urman Caddesi'ne sonrasında sola dönerek Mustafa Kemal Caddesi'ni takip edecek. Karabucak Küme Evleri'ne ulaşacak yarışçılar, Kiriş Caddesi, Çalış Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Er Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi ve Deniz Caddesi'ni geçerek Kemer Olbia Parkı'na ulaşacak. 49K AG Tohum Parkuru'nda Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak yarışçılar Denizli Caddesi'ni takip ederek Hükümet Caddesi'nden Atatürk ve Demokrasi Bulvarı'na ulaşacak. Antalya-Kemer yolunda devam edecek organizasyonda Kontaaltı Bulvarı geçilerek Beldibi Jandarma Karakolu'ndan U dönüşü gerçekleşecek ve Cumhuriyet Caddesi yol ayrımından sağa dönülecek. Sırasıyla Şehit Er Mehmet Urman Caddesi, Kuzdere Köprüsü-Kuzdere Caddesi, Karabucak Küme Evleri, Kiriş Caddesi, Çalış



Caddesi, Mustafa Ertuğrul Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Hasan Yılmaz Caddesi, Kemal Sunal Caddesi, Onno Tunç Caddesi ve Deniz Caddesi geçilerek yarış, Kemer Olbia Parkı'nda sona erecek. Organizasyon süresince parkurların geçtiği yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.



KATEGORİLER



AKRA 98K parkuru: Elit Erkek (18-34) Master Erkek (35-39) Master Erkek (40-44) Master Erkek (45-49) Master Erkek (50-54) Master Erkek (55-59) Master Erkek (60-64) Master Erkek (65+) Genel Klasman Erkek.



Elit Kadın: Elit Kadın (18-34) Master Kadın (35-39) Master Kadın (40-44) Master Kadın (45-49) Master Kadın (50-54) Master Kadın (55-59) Master Kadın (60-64) Master Kadın (65+) Genel Klasman Kadın. AG



Tohum 49K parkuru: Genç Erkek (16-17) Elit Erkek (18-34) Master Erkek (35-39) Master Erkek (40-44) Master Erkek (45-49) Master Erkek (50-54) Master Erkek (55-59) Master Erkek (60-64) Master Erkek (65+) Genel Klasman Erkek. Elit Kadın Genç Kadın (16-17) Elit Kadın (18-34) Master Kadın (35-39) Master Kadın (40-44) Master Kadın (45-49) Master Kadın (50-54)



Master Kadın (55-59) Master Kadın (60-64) Master Kadın (65+) Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.





