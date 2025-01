Görme engelli binicinin hedefi paralimpik oyunlara katılmak

Ankara'da jokeylik yaparken attan düşmesi sonucu görme yetisini kaybeden ama at sevgisinden vazgeçmeyen Tolga Dokuyucu, binicilik branşında paralimpik oyunlara katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.



Profesyonel jokeylik kariyerine 2002 yılında başlayan Tolga Dokuyucu, mesleğinin 16'ncı yılında yarışa hazırladığı atın üzerinden düşmesi sonucu kafa travması geçirdi. Geçirdiği kaza nedeniyle görme yetisini tamamen kaybeden 2 çocuk babası 39 yaşındaki Dokuyucu, topluma uyum sağlamak için başvurduğu rehabilitasyon merkezinde Braille alfabesi, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı ile bağımsız hareket tekniklerini öğrendi.



Yaklaşık 2 yıl süren uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle atın üzerine tekrar çıkan Dokuyucu, Ankara'da gittiği Binicilik ve İhtisas Kulübünde antrenör Murat Erdoğan ile tanıştı. Çalışmalarını sürdüren Dokuyucu, para binicilik branşında 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.



- "Görme engelli olduğumu hissetmeden ata biniyorum"



Binicilikte görme engelli olarak 5 yıldır antrenman yaptığını belirten Tolga Dokuyucu, at terbiyesi ve at balesi olarak da bilinen para dresaj alanında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Geçirdiği kazanın ardından ata binerken korkmadığını dile getiren Dokuyucu, "Ata binmeyi çok seviyorum. Attan düşerek gözlerimi kaybettim, onlardan kopamadım, uzaklaşamadım. Görme engelli olduğumu hissetmeden ata biniyorum" dedi.



Tedavilerinin ardından kazada kırılan bacağının iyileşmesini beklediğini, 2 yıl evde kaldığını ve yaşamına devam etmenin yollarını aradığını aktaran Dokuyucu, şunları kaydetti:



"O süre zarfında göremediğim için dışarıda ne olacağını bilmiyordum. Öncelikle dışarıya adapte oldum. Nasıl ilerleyebilirim, ortama nasıl ayak uydurabilirim bunları düşündüm. Bir görme engelli bireyin sokağa çıktığı zaman nasıl gezebileceğini bilmiyordum. Önce derneğe giderek orada baston ve telefon kullanmayı bağımsızlığı, dışarıda rahat bir şekilde gezebilmeyi öğrendim. Kendimi geliştirdikten sonra spora, atlara dönmeyi istedim. Manejlere gittikçe 'Tekrar neden olmasın? Görmüyorum ama ata binebilirim' diye düşündüm. Ben görmüyorum ama at görüyor. Ben görmesem de o benim gözüm olur, ben onun direksiyonu olurum. Ellerimle atı yönlendirebilirim."



- "Şu anda atla bütünleşiyorum"



Binicilik hakimiyetini tekrar sağladığını ve kariyerinde ilerlemek istediğini vurgulayan Dokuyucu, "Şu anda atla bütünleşiyorum. Atın üstünde olduğum zaman çok huzurlu, mutlu, bir boşluğa uçuyormuş gibi hissediyorum. Geleceğe yönelik hedefim ilk önce ulusal yarışlara katılabilmek. En büyük hedefim de paralimpik oyunlara gidebilmek. Görmeden ata binmek çok zor. Atı görmüyorum ama kontrol edebiliyorum." diye konuştu.



- Murat Erdoğan: "Bizi tanıştıran onun at sevgisi"



Ankara Binicilik İhtisas Kulübünde antrenörlük yapan milli sporcu Murat Erdoğan, para binicilik alanıyla tanışmasına vesile olan Tolga Dokuyucu hakkında, şu ifadeleri kullandı:



"Onunla beraber müsabaka koşmak istiyoruz. Bizim branşlarımız çok ayrı. Dresaj, engel atlama ve düz koşu dediklerimiz çok farklı branşlar. Dresaj ve engel atlamayı bir yere, düz koşuyu bir yere ayırıyorum. Tolga, talihsiz bir kaza geçiriyor. Bizi tanıştıran onun at sevgisi. Kazadan sonra korkmamış veya yılmamış, hayal kırıklığına uğramamış. Tekrar buraya atları sevmeye geldi, o şekilde tanıştık Tolga Dokuyucu ile. Sonrasında bir plan yaptık ve bir atın üzerine bindirdim. Ardından da bu hale kadar geldi. Şimdi hedefimiz para dresaj yani engellilerin dresajı alanında ulusal müsabakalar koşmak. Ardından da inşallah yurt dışında ülkemizi temsil etmek."



Para binicilik alanında Tolga Dokuyucu'ya yardımcı olabilmek için kendisini geliştirmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemizde para dresaj sporcusu örneği birkaç tane var. Ampute gazi bir askerimiz ve aynı zamanda serebral palsili tecrübeli bir Alperen ağabeyimiz var. Tolga Dokuyucu'yu onlardan ayıran görme engelli olması. Bu Türkiye'de ilk, dünyada da çok nadir. Benim de özellikle bir mentöre ihtiyacım var. Birkaç makaleye ulaşabildim ve yurt dışından birkaç kişiyle konuşabildim. Onlardan da çok kısa bilgiler topladım. İnşallah tecrübelerimizle geliştireceğiz."