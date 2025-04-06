Haber Tarihi: 06 Nisan 2025 17:06 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 17:06

High Potential 2. sezon ne zaman? 2025

Polisiye ve komediyi bir araya getiren High Potential dizisi, izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Kaitlin Olson'un yer aldığı yapım, eğlenceli senaryosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmişti. İlk sezonuyla beğeni toplayan dizi, ikinci sezon için de onay aldı. High Potential 2. sezon ne zaman yayınlanacak merak ediliyor.

High Potential 2. sezon ne zaman? 2025
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Sevilen polisiye ve komedi dizisi High Potential, izleyicilerini ikinci sezonuyla buluşturmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, başroldeki Kaitlin Olson'un başarılı performansı ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekmişti. Suç çözme konusundaki sıra dışı yetenekleriyle öne çıkan baş karakter Morgan'ın maceraları kaldığı yerden devam edecek.

ABC kanalı tarafından yapılan açıklamaya göre High Potential 2. sezonu 18 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümler, Çarşamba akşamları ABC ekranlarında yayınlanacak ve Disney Plus platformu üzerinden de izlenebilir olacak.
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