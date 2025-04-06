High Potential 2. sezon ne zaman? 2025

Sevilen polisiye ve komedi dizisi High Potential, izleyicilerini ikinci sezonuyla buluşturmaya hazırlanıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan yapım, başroldeki Kaitlin Olson'un başarılı performansı ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekmişti. Suç çözme konusundaki sıra dışı yetenekleriyle öne çıkan baş karakter Morgan'ın maceraları kaldığı yerden devam edecek.



ABC kanalı tarafından yapılan açıklamaya göre High Potential 2. sezonu 18 Eylül 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümler, Çarşamba akşamları ABC ekranlarında yayınlanacak ve Disney Plus platformu üzerinden de izlenebilir olacak.

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