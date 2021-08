Gordon, Denver'la sözleşmesini uzatmaya niyetli

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon'ın, Nuggets ile beraber kontratını uzatması üzerine çalıştığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezonun son takas tarihinde Denver ekibine katılan Gordon'ın, geleceğini Nuggets'a adamaya hazır olduğu iddia edildi.



The Denver Post'tan Mike Singer'a göre, her iki taraf da bu hafta içinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşacakları konusunda "iyimser":



"Lig kaynakları The Denver Post'a, Gordon'ın sözleşmesini uzatması konusunda iki tarafın da iyimser olduğunu belirttiler. Bir kaynak, yeni bir anlaşmanın bu hafta içinde yapılabileceğini söyledi."



Gordon, üç yıl önce Orlando Magic ile imzaladığı şu anki sözleşmesinin son yılına giriyor ve dört yıllığı 88 milyon dolarlık bir uzatma için uygun durumda.