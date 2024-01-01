Denver Nuggets forveti Aaron Gordon, elini ve yüzünü ısırarak kendisine 21 dikiş atılmasına sebep olan köpeğini hiçbir şekilde suçlamadığını açıkladı.



Noel'de köpeğinin kendisini ısırmasının suçlusunu kendisi olarak gösteren Gordon, talihsiz olayda yaşananları şöyle anlattı:



"Sanırım biraz utanç verici bir durum ama üzerine konuşamayacak kadar da değil. Normalde sezon içinde çok fazla içmem. Muhtemelen yumurta likörünü biraz fazla kaçırmıştım. Köpeğime biraz kaba davrandım ve o da heyecanlanınca beni yere serdi. Sonra onu üzerimden atmaya çalışırken, elimi ısırdı."



Çoğu sağ elinde olmak üzere kendisine toplam 21 dikiş atılan Gordon, sağ eliyle şut attığı için onu asıl endişelendiren dikişlerin bunlar olduğunu söyledi. Tecrübeli forvet geçmişte elinde dikişlerle oynadığını belirtirken, acısı geçtiği anda parkelere geri döneceğini söyledi:



"Daha önce elimde dikişler varken oynamışlığım var, yani benim için yeni bir durum değil. Yüzümdeki dikişler de pek umurumda değil."



Nuggets forveti son olarak olanlardan dolayı köpeğini suçlamadığını da sözlerine ekledi:



"İyi bir köpek. Bana çok bağlı ve çok da tatlı."





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