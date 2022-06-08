Gomis'in Fransa'ya neden gittiği belli oldu!

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in Reims'e transfer olacağı iddiaları asılsız çıktı. Tecrübeli oyuncunun tatil için Fransa'da olduğu belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gomis'in Fransa'ya neden gittiği belli oldu!
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08 Haziran 2022 10:08
Sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Bafetimbi Gomis'in geleceği tartışma konusu oldu.

Tecrübeli golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Bafetimbi Gomis'in Ligue 1 ekibi Reims için Fransa'ya gittiği belirtilmişti ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yıldız golcünün sadece tatil için bu şehre gittiği öğrenildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız'la ilgili kararı yeni yönetim verecek.

Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol kaydetti.

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