Gomis'in Fransa'ya neden gittiği belli oldu!

Sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Bafetimbi Gomis'in geleceği tartışma konusu oldu.



Tecrübeli golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Bafetimbi Gomis'in Ligue 1 ekibi Reims için Fransa'ya gittiği belirtilmişti ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.



Yıldız golcünün sadece tatil için bu şehre gittiği öğrenildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız'la ilgili kararı yeni yönetim verecek.



Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol kaydetti.





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