Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Hilal, sahasında konuk ettiği Al-Dera karşısında gol şov yaptı.
Al-Hilal, Al-Dera'yı 9-0 yenerken Bafetimbi Gomis, 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.
Sezon başında Galatasaray'dan Al-Hilal'a transfer olan Fransız golcü, böylece 16. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.
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Al-Hilal, Al-Dera'yı 9-0 yenerken Bafetimbi Gomis, 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.
Sezon başında Galatasaray'dan Al-Hilal'a transfer olan Fransız golcü, böylece 16. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.
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