  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Gomis coştu, Al-Hilal 9-0 yendi!

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Hilal, Al-Dera'yı 9-0 yenerken Bafetimbi Gomis, 4 gol atarak maça damgasını vurdu.

Kaynak: Sporx.com
Gomis coştu, Al-Hilal 9-0 yendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 18:10
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al-Hilal, sahasında konuk ettiği Al-Dera karşısında gol şov yaptı.

Al-Hilal, Al-Dera'yı 9-0 yenerken Bafetimbi Gomis, 4 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Sezon başında Galatasaray'dan Al-Hilal'a transfer olan Fransız golcü, böylece 16. maçında 16. golünü kaydetmiş oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için