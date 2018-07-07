Golovin'in yeni takımını açıkladı

2018 Dünya Kupası'nda Rus Milli Takımı'nın en çok ses getiren isimlerinden biri olan Aleksandr Golovin, CSKA Moskova'nın eski teknik direktörü Valeri Gazzaev'e göre şimdiden Chelsea ile anlaştı.Dünya Kupası'nda özellikle ilk iki grup maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Golovin'in şimdiden Chelsea ile anlaştığı belirtildi.Juventus takımıyla ismi anılsa bile, Valeri Gazzaev, bu iddaaları yalanlayıp," şeklinde ifadelerde bulundu.2021 yılına kadar CSKA ile kontratı devam eden oyuncu için Rus kulübünün 27 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli alacağı söyleniyor.