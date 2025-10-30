30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Ahli, konuk ettiği Al Riyadh ile 1-1 berabere kaldı. Al Ahli'de Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

calendar 30 Ekim 2025 22:44
Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi
Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Ahli, Al Riyadh'ı konuk etti. 

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Uzun süre gol sesi çıkmayan mücadelede Al Ahli'nin golünü, 90+1. dakikada penaltıdan Ivan Toney kaydetti. Al-Riyadh'a beraberliği getiren golü ise Toze, 90+11. dakikada yine penaltıdan attı.

Al Ahli'de Ziyad Al Johani, 90+12. dakikada bariz gol şansını elleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA

Öte yandan Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Al Ahli, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.  Al Riyadh ise 7 puana ulaştı ve 12. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonrakş hafta Al Hilal, deplasmanda Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Al Riyadh ise Damac'ı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
