Goller 90'dan sonra geldi; Al Ahli ve Al Riyadh yenişemedi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Ahli, Al Riyadh'ı konuk etti.



Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Uzun süre gol sesi çıkmayan mücadelede Al Ahli'nin golünü, 90+1. dakikada penaltıdan Ivan Toney kaydetti. Al-Riyadh'a beraberliği getiren golü ise Toze, 90+11. dakikada yine penaltıdan attı.



Al Ahli'de Ziyad Al Johani, 90+12. dakikada bariz gol şansını elleme gerekçesiyle kırmızı kart gördü.



MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA



Öte yandan Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Al Ahli, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. Al Riyadh ise 7 puana ulaştı ve 12. sırada konumlandı.



Ligde bir sonrakş hafta Al Hilal, deplasmanda Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Al Riyadh ise Damac'ı konuk edecek.