Golden Boy 2023 ödülünün sahibi belli oldu

Tuttosport tarafından 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2023 Golden Boy Ödülü'nün sahibi belli oldu.



Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu.



İngiliz futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.





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