Golden Boy 2023 ödülünün sahibi belli oldu

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Golden Boy 2023 ödülünün sahibi belli oldu
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17 Kasım 2023 18:11
Son güncelleme 17 Kasım 2023 18:14
Tuttosport tarafından 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2023 Golden Boy Ödülü'nün sahibi belli oldu. 

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, Golden Boy 2023 ödülünün sahibi oldu. 

İngiliz futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.

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