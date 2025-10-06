Golbolde 10 yıl sonra çifte zafer

Finlandiya'nın Lahti kentinde 4-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar, 10 yıl sonra aynı anda şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı Kaptanı ve şampiyonanın gol kraliçesi Sevda Altunoluk ile Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı Kaptanı Hüseyin Alkan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Hem kadın hem de erkek milli takımının aynı anda şampiyon olmasının Türkiye adına onur verici olduğuna dikkat çeken Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım,ifadelerini kullandı.Başkan Yıldırım, 2026 Mayıs ayında Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na odaklandıklarını hem kadın hem de erkek takımının final hedefiyle turnuvaya hazırlanacağını söyledi.Şampiyonanın gol kraliçesi ve milli takım kaptanı Sevda Altunoluk, İsrail karşısında alınan 10-3'lük galibiyetin kendileri için anlamlı olduğuna dikkat çekti. Altunoluk,diye konuştu.10 yıl sonra yeniden şampiyon olduklarını ve bu başarıya namağlup ulaştıkları için yaşadıkları mutluluğa dikkat çeken Türkiye Erkek Goalball Milli Takım Kaptanı Hüseyin Alkan,şeklinde konuştu.