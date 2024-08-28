Golbol ile başladı, Görme Engelli Milli Futbol Takımı'na çıktı

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.



Eskişehir'de, Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesinde 6 yıldır görev yapan Üret, çocukluğundan bu yana tutkunu olduğu golbol oyununa Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübünde devam etti.



Kulübüyle turnuvalara katılarak başarılar elde eden Üret, B1 futbol birinci lig oyuncusu olan eşi Özgür Üret'in de teşvikiyle görme engelli futboluyla ilgilenmeye başladı. Üret, takip ettiği maçlar sayesinde kuralları ve taktikleri öğrendi.



Antrenmanda tanıştığı "zilli top"la daha çok vakit geçirmeye başlayan Üret, becerilerini kısa zamanda geliştirerek Görme Engelliler Spor Federasyonunca kurulan B1 Kadın Milli Futbol Takımı'nın seçmelerine katıldı.



Erzurum'daki kampa katılan Üret, 30 sporcu arasından seçilerek Adana'da yapılacak kampa gitmeye hak kazandı. Çukurova Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen kampta milli olabilmek için mücadele eden Üret, asil kadroya seçilen ilk 8 isimden biri olup milli takıma seçilmenin gururunu yaşadı.



"Türkiye'de takımlar daha yeni oluşuyor"



Denizli ve Uşak'ta milli takımla antrenmanlara katılan Ece Kır Üret, AA muhabirine, spor salonunda da bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Görme engelli kadın futbolunun yeni oluşum sürecindeki bir branş olduğunu belirten Üret, "Türkiye'de takımlar daha yeni oluşuyor. Türkiye'deki görme engelli kadın futbolunun ilk temsilcilerinden biriyim. Biz geçiciyiz, milli takım kalıcı ama bunun ilklerinden olmak çok gurur verici." dedi.



İyi bir oyun kurucu olduğunu dile getiren Üret, ekim ayında kulübüyle katılacağı Türkiye Şampiyonası ile 2025 IBSA Görme Engelli Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istediğini vurguladı.



Üret, yeni tanınan bu sporun en önemli farkının ses olduğunu, maç boyu zilli topun sesini dinleyerek oynadıklarını bildirdi.



Kalecilerin yönlendirmelerine de ihtiyaç duyduklarını anlatan Üret, "Çünkü bizi hem rakip kaleye yönlendirecekler hem de çarpışmamızı engelleyecekler, onları dikkatle dinliyoruz. Sporcularla çarpışmamızı kilit kelimemizle engelliyoruz. Bir topa giderken, 'voy' diye bir ses çıkartıyoruz. Bu ses, 'Ben buradayım, geliyorum, çarpışmayalım' gibi birçok anlam içeriyor. Bu sesi kullanmazsak faul yiyoruz. Normal futboldan farklı olarak maske kullanıyoruz. Herkesin görme seviyesini eşitlememiz için bunu zorunlu olarak takmamız gerekiyor." diye konuştu.



Öğretmenlik ve sporculuk kariyerinin ayrı sorumluluklar gerektirdiğini ifade eden Üret, hem eviyle hem de bu alanlarla ilgili yapması gerekenlere yetişmeye çalıştığını sözlerine ekledi.



Futbol ve golbol antrenörlüğü de yapan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman ise görme engelli kadın futbolunda sporcu sayısının artmasını hedeflediklerini belirtti.



Ekim ayındaki turnuvayla Ece Kır Üret sayesinde Eskişehir'i temsil etme fırsatı bulacaklarını kaydeden Oyman, "Ece gayet başarılı, güzel haberlerini aldıkça seviniyoruz. Daha da iyi olacağını düşünüyorum çünkü çok azimli, çok istekli." ifadelerini kullandı.



