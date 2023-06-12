Gol kralı Valencia, finalde sessiz kaldı

3 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Enner Valencia, sezonu 33 golle bitirerek tarihe geçen bir istatistik yakalamıştı. Ekvadorlu golcü, kariyerininde en parlak dönemini yaşamıştı.
33 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası finaline de 11 başladı. Internacional'le anlaştığı ifade edilen Sarı-Lacivertliler'in yıldızı final maçında çok denemesine karşın golle buluşamadı.
85. dakikada kenara gelen Valencia alkışlarla uğurlandı.
33 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası finaline de 11 başladı. Internacional'le anlaştığı ifade edilen Sarı-Lacivertliler'in yıldızı final maçında çok denemesine karşın golle buluşamadı.
85. dakikada kenara gelen Valencia alkışlarla uğurlandı.
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