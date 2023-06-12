Gol kralı Valencia, finalde sessiz kaldı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 gol atarak kulüp tarihine geçen bir performans sergileyen Enner Valencia, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Başakşehir'e karşı gol atamadı.

, Fotoğraf; AA
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Gol kralı Valencia, finalde sessiz kaldı
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12 Haziran 2023 11:30
Son güncelleme 12 Haziran 2023 11:33
3 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Enner Valencia, sezonu 33 golle bitirerek tarihe geçen bir istatistik yakalamıştı. Ekvadorlu golcü, kariyerininde en parlak dönemini yaşamıştı. 

33 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası finaline de 11 başladı. Internacional'le anlaştığı ifade edilen Sarı-Lacivertliler'in yıldızı final maçında çok denemesine karşın golle buluşamadı.

85. dakikada kenara gelen Valencia alkışlarla uğurlandı.

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