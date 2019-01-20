Ümraniyespor - Altay maçı! Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaştı. Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilsici 3-2'lik skorla kazandı.Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 49. dakikada Aaron Appindangoye, Ümraniyespor'u 10 kişi bıraktı. 61'de Marco Paixao, 79'da Leandro Kappel ile golleri bulan Altay'a 87'de Diabang Dialiba yanıt verdi. Uzatma anlarında Recep Aydın maça eşitliği getirdi. 90+5'te Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao skoru belirleyen isim olduAlınan bu sonucun ardından Ümraniyespor 31 puanda kalırken, Altay 20 puana yükseldi. Ümraniyespor 3 hafta sonra kaybetti. Altay ise 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdıLigin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay sahasında Afjet Afyonspor'u ağırlayacak.