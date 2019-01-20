  •  
    Ve Jose ilk kez açıkladı! "Üç teklif birden geldi..."
  •  
    Bonservis:7.5M€+pay G.Saray transferi bitirdi
  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    Ve Şenol Güneş çıldırdı! Transfer? Şaşırdınız mı?
  •  
    Moses, Kadıköy yolcusu İşte anlaşmanın şartları

Gol düellosunda Altay'ı Marco Paixao uçurdu

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Altay karşılaşırken maçta gol düellosu vardı

Kaynak: Sporx.com
Gol düellosunda Altay'ı Marco Paixao uçurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 15:30
Ümraniyespor - Altay maçı! Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaştı. Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada İzmir temsilsici 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, 49. dakikada Aaron Appindangoye, Ümraniyespor'u 10 kişi bıraktı. 61'de Marco Paixao, 79'da Leandro Kappel ile golleri bulan Altay'a 87'de Diabang Dialiba yanıt verdi. Uzatma anlarında Recep Aydın maça eşitliği getirdi. 90+5'te Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao skoru belirleyen isim oldu

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor 31 puanda kalırken, Altay 20 puana yükseldi. Ümraniyespor 3 hafta sonra kaybetti. Altay ise 5 hafta sonra hanesine 3 puan yazdırdı

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay sahasında Afjet Afyonspor'u ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için