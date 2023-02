Gökhan Zan: 'Gidilemeyen binlerce yer var'

Eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, Hatay Antakya'da yaşanan yıkıcı deprem ile ilgili FOX TV'ye açıklamalarda bulundu.



"İsmini AFAD'a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor"



"Şu anda Antakya'dayım. Çadır dağıtımı başladı. Sağ olsun burada askerlerimiz halkımıza çok yardımcı oluyor. Fakat burada eksik bir şey var: İsmini AFAD'a yazdıramayanlar maalesef çadırını alamıyor. Burada ulaşım çok zor, insanların arabası yok, alan çok büyük, AFAD'ın olduğu bölgeye kadar gidebilmek imkansız. Fakat isim yazdırabilenler sadece alabiliyor. Gerisi çok mağdur durumda.



"Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor"



AFAD yetkililerinden ricamız, devlet yetkililerinden ricamız, İçişleri başkanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, siyasi parti genel başkanlarımızdan ve sivil toplum örgütlerinden ricamız ne olur, milletin ne kimliği var, hiçbir şeyi yok. Bunun önüne geçemeyiz. Herkes isim veriyor, bir isim üzerinden 3-4 defa alabiliyor. Alamayan bir sürü insan var mağdur durumda oluyor.



"Yakınlarımdan 8 kişiyi gömmek için mezarlığa geldim"



Şu anda halk buraya gelmiş durumda. Çadır alamıyor, soğuktan ölecek olan bebekler var, sıkıntılı olan durumlar var, zihinsel engelli aileler var, ben şu anda ailemden, yakınlarımdan 8 kişiyi gömmek için mezarlığa geldim. Buna rağmen halkımın yanıan gelip onların sesini duyurmaya geldim. Gerçekten halk mağdur durumda. İsim yazdıramayanlar çadır alamıyor. Peki isim yazdıramadık, bu insanlar ne olacak? Sokakta mı kalacaklar, sokakta mı bekleyecekler...



"Mezarda yaşayan bir aile var mezarda açık alan diye"



Bir tane aile var, 2 bacağı kesildi, 2 zihinsel engelli çocuğu var, onlar ne olacak. Mezarda yaşayan bir aile var mezarda açık alan diye. Onlarda çadır alamıyor çünkü isimlerini yazdıramamışlar. Onlar gibi bir sürü insan var. Bu insanlar isim yazdırmadan nasıl çadır alabilecek. Suistimal edenler de oluyor, bunun önüne geçemiyoruz. Askerlerimiz canla başla mücadele ediyor burada, her şeyi yapmaya çalışıyorlar fakat tek başlarına kalıyorlar. Daha iyi koordine olmak lazım, koordineyi sadece muhtarlar üzerinden hareket ettirebilirsek olmaz, profesyonel yetkililerle bunu koordine edilirse çok hızlı ilerleme sağlarız.



"Kepçeler ve vinçler beklemekte. Boş arazide neden bekleniyor"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Darise Bakanlığı ile iletişim halindeyim, onlarda elinden geleni yapıyorlar dün geceden beri. Halkımız için her şeyi yapıyorlar ancak yollar kapalı, alternatif yol yok, bir tek yol üzerinden gidilmeye çalışılıyor, kepçeler, vinçler çok yavaş ilerliyor. Evet dün yaptığım açıklamadan sonra oraya intikal ettiler, doğru fakat onlarcası daha yüzlercesi daha var göçük altında. Gidilmeyen noktalar var. Ben az önce yoldan yine geçtim aynı şekilde kepçeler ve vinçler beklemekte. Boş arazide neden bekleniyor.



"Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır"



Bütün operatörler farklı şehirlerden intikal etti. Daha hızlı ve daha iyi koordine olmamız gerekiyor. AFAD yetkililerinden, büyüklerimizden ricamız ne olur daha hızlı koordine olalım, bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır. Bizim derdimiz cesetleri toplamak değil, bir can bile olsa onu hayata getirmek ve onun içinde ne olur biraz daha hızlı olalım, yalvarıyorum. Halkımızın sesi olun. Evet çalışmalar çok var ama binlerce daha yer var, yetiştirilemiyor. Daha fazla insan, araç, yetkili ve köpekler lazım"