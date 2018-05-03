Gökhan Töre'den ayrılık iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Gökhan Töre, Instagram aracılığıyla basında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi.
İşte Gökhan Töre'nin yaptığı paylaşımı;
"Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız bir şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim."
NELER YAŞANDI?
Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki rolünde ani bir şekilde öldürülmüştü. Dizide Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in senaryo gereği diziden ayrılması sonrasında, Türk spor basınında Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer olacağı iddia edilmişti.
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İşte Gökhan Töre'nin yaptığı paylaşımı;
"Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle ayrıldı. Sebebini anlamadığımız bir şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim."
NELER YAŞANDI?
Gökhan Töre'nin eşi Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul'daki rolünde ani bir şekilde öldürülmüştü. Dizide Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç'in senaryo gereği diziden ayrılması sonrasında, Türk spor basınında Gökhan Töre'nin yurtdışına transfer olacağı iddia edilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın