Gökhan Gönül: 'Son sözümüzü sahada söyleyeceğiz'

Pazar günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş'ın tecrübeli isimleri, teknik heyetin en büyük yardımcıları durumunda. Derbi atmosferlerini en iyi bilenler arasında yer alan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, takım arkadaşlarını kritik karşılaşmaya motive etmek için çalışıyor.Gökhan Gönül de arkadaşlarını, "Herkes rakibimizi favori gösteriyor ama biz son sözümüzü sahada söyleyeceğiz. Deplasmanda olmamız çok önemli değil bizim için. Hepiniz kalitelerini ispatlamış oyuncularsınız. Galatasaray'a karşı bunu tekrar göstermeniz gerekiyor" şeklinde motive ediyor.Özellikle kaptan Burak Yılmaz sık sık konuşmalar yaparken, "Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında şanssız puanlar kaybettik. Bu defa hata yapma lüksümüz yok" diyerek derbinin önemine dikkat çekti. Yabancılar başta olmak üzere sadece saha içinde değil saha dışında da siyah-beyazlı oyuncuların bütün sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Burak, her konuşmasında sonuna kadar zirve mücadelesinin içinde olacaklarını ifade ediyor.Burak Yılmaz, G.Saray'a karşı Türk Telekom Stadı'nda kazanmak için son ana kadar mücadele edeceklerini ve galibiyetten başka bir seçenekleri olmadığını vurguladı. Caner Erkin ise takıma yeni katılan oyuncularla yakından ilgileniyor. Özellikle Boateng, N'Koudou ve Boyd'la sürekli vakit geçiren 31 yaşındaki futbolcunun özverili hareketleri teknik heyetin de takdirini topluyor.Beşiktaş Kulübü, koronovirüse dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Gol sonrası birbirinize sarılmayı çok sevdiğinizi biliyoruz ama koronavirüs sebebiyle bunu bir süreliğine ertelemeniz lazım" ifadeleri yer aldı.