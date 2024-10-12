Gökhan Gönül: 'İlkler unutulmaz'

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde ağırladığı Letonya'yı 3-0 mağlup eden Ümit Milli Takım'da teknik direktör Gökhan Gönül, kariyerine galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Gönül, maçın ardından yaptığı açıklamada, antrenmanda çalıştıklarını sahada uygulamalarının kendisini ayrıca memnun ettiğini belirterek,diye konuştu.Gelişmeye devam etmeleri gerektiğini aktaran Gönül, şunları kaydetti:Rakiplere kendi oyunlarını kabul ettirme düşüncesiyle maçlara çıktıklarını aktaran Gönül, sözlerini şöyle tamamladı: