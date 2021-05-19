Gökdeniz Bayrakdar: "Beşiktaş ile anlaşmıştım"

Antalyaspor'un futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş ile oynanan kupa finali sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar: 'Beşiktaş ile anlaşmıştım'
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19 Mayıs 2021 00:49
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor'a transferi öncesinde Beşiktaş'la anlaştıklarını dile getiren Bayrakdar, "Beşiktaş ile anlaşmıştık, bitmişti hatta ama son anda Antalyaspor araya girdi. Tercih meselesi. Üç takımlı sıkıntılı bir transfer süreciydi. Her şey de bir hayır var. Burada da ekmek paramı kazanıp Avrupa'ya gitmek istiyorum." dedi.

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