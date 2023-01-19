Giresunsporlu iki isim Galatasaray maçında yok

Giresunspor'un iki Kolombiyalı oyuncusu Campuzano ile Alexis Perez, Milli Takım daveti nedeniyle Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerini alamayacak.

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Giresunsporlu iki isim Galatasaray maçında yok
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19 Ocak 2023 00:23
Ocak ayının sonunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Giresunspor'un iki Kolombiyalı oyuncusu Milli Takıma çağırıldı.

28 Ocak'ta Kolombiya'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna çağrılan Alexis Perez ve Jorman Campuzano'nun Milli maçları nedeniyle 21. haftada oynanacak Galatasaray maçında sahaya çıkamayacağı belirtildi.

"GÖNDERMEME ŞANSIMIZ YOK"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, katıldığı twitter spaces yayınında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncularının Milli Takım daveti almaları nedeniyle göndermeme şansları olmadığını belirterek, "Campuzano ve Alexis Perez'i milli takıma göndermeme şansımız yok. Alexis, ilk defa böyle bir deneyim yaşayacak. İkisinin yerine de oynayacak oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.



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