Giresunsporlu iki isim Galatasaray maçında yok

Ocak ayının sonunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Giresunspor'un iki Kolombiyalı oyuncusu Milli Takıma çağırıldı.28 Ocak'ta Kolombiya'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna çağrılan Alexis Perez ve Jorman Campuzano'nun Milli maçları nedeniyle 21. haftada oynanacak Galatasaray maçında sahaya çıkamayacağı belirtildi.Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, katıldığı twitter spaces yayınında konuyla ilgili açıklama yaptı.Oyuncularının Milli Takım daveti almaları nedeniyle göndermeme şansları olmadığını belirterek, "Campuzano ve Alexis Perez'i milli takıma göndermeme şansımız yok. Alexis, ilk defa böyle bir deneyim yaşayacak. İkisinin yerine de oynayacak oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.