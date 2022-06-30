Giresunspor yeni transferlerini açıkladı

Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ve forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan Berişbek ile Kurt'un, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.



Açıklamada her iki oyuncuya da başarı dilendi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ