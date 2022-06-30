Giresunspor yeni transferlerini açıkladı

Giresunspor, Rahmetullah Berişbek ile Mert Han Kurt'u transfer etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor yeni transferlerini açıkladı
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30 Haziran 2022 01:46
Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Rahmetullah Berişbek ve forvet oyuncusu Mert Han Kurt ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan Berişbek ile Kurt'un, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Açıklamada her iki oyuncuya da başarı dilendi.

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