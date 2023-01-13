Giresunspor, Oğulcan Çağlayan'ı gönderdi

Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, Oğulcan Çağlayan'ı gönderdi
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13 Ocak 2023 19:07
Giresunspor, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Giresunspor'dan yapılan açıklama:

"Sezon başında Galatasaray Spor Kulübü'nden kiralık olarak kadromuza kattığımız Oğulcan Çağlayan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz."

YENİ ROTASI 1. LİG

Oğulcan Çağlayan'ın kısa süre içerisinde Pendikspor'a transfer olacağı öğrenildi.

26 yaşındaki golcü, Çaykur Rizespor, Eyüp, Giresunspor ve Galatasaray dışında Kayserispor, Gaziantep FK ve Kayseri Erciyesspor gibi takımların formasını giydi.

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