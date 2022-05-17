Giresunspor Kulübünün genel kurul tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel kurul tarihi belli oldu.
Kulüp açıklamasında, gene kurulun, ödemelerini yaparak kongrede oy kullanma hakkı kazanan üyelerin katılımıyla 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurulun, 8 Haziran Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı saat ve yerde yapılacağı ifade edildi.
Kulüp açıklamasında, gene kurulun, ödemelerini yaparak kongrede oy kullanma hakkı kazanan üyelerin katılımıyla 1 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Aksu Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği aktarıldı.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise genel kurulun, 8 Haziran Çarşamba günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı saat ve yerde yapılacağı ifade edildi.
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