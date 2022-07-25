Giresunspor'dan Taylan'a teklif!

Giresunspor transferde atağa kalktı. Yeşil-Beyazlılar, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile Uruguay'dan Ramon Arias'ı bitirmek adına önemli mesafe katetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan Taylan'a teklif!
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25 Temmuz 2022 10:35
44 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de ilk sezonunda kalıcı olmayı başaran Giresunspor, ikinci senesinde ise gözünü üst sıralara dikmek istiyor.

Çotanaklar'da bu doğrultuda takviye çalışmaları hız kazanmış durumda. Giresunspor'un transfer hedefinde Taylan Antalyalı var. Orta sahada oynayan oyuncu için kiralama teklifi yapılacak. Okan Buruk'un o bölgeye transfer istemesi sonucu gözden düşen Taylan için teknik direktör Hakan Keleş'in ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Savunmaya da takviye yapacak olan Giresunspor, Uruguay Premier Ligi takımlarından Penarol forması giyen 29 yaşındaki Uruguaylı stoper Ramon Arias'la bir süredir görüşmeler devam ediyor. Transferde önemli mesafe katedildi. Karadeniz temsilcisi oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.

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Kuzey ekibi, ayrıca Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak takıma kazandırmak adına yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. 

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