Giresunspor'da Genel Kurul Toplantısı ertelendi

TFF 2. Lig'e düşen Giresunspor'da, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Giresunspor'da Genel Kurul Toplantısı ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 15:01
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery