Giresunspor'da Genel Kurul Toplantısı ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.
İkinci ve son toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
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