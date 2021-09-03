Giresunspor, 1-2 transfer daha yapacak

Giresunspor Kulübü Yöneticisi Gürkan Temür, 1-2 transferle bu dönemi kapatacaklarını açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, 1-2 transfer daha yapacak
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03 Eylül 2021 14:22
Milli arayı çok çalışarak geçireceklerini kaydeden Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Temür, "Bunu fırsat bileceğiz" dedi.

Gürkan Temür, "Alanya maçı hazırlıklarına başladık. Yeni gelen oyuncularımızla mevcut oyuncularımızın kaynaşması ve uyumu da bu süreçte daha iyi olacak. Biz inanıyoruz, başarılı olacağız. Bir galibiyet bizi kendimize getirecek." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in oldukça zor geçeceğinin altını çizen Temür, "Bir iki transfer daha yapıp transferi kapatacağız. İyi bir kadro kurduk. Arkadaşlar çok iyi çalışıyoruz. Bütçemizi düşünerek hareket ettik. Giresunspor'un yarınlarını düşündük. Amacımız iyi bir Giresunspor oluşturmak." diye konuştu. (Kaynak: Giresun Gazetesi)


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