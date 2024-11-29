Giovanni van Bronckhorst'tan istifa cevabı

"Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz." dedi.



"Radikal bir karar almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren van Bronckhorst, " Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu..." sözlerini sarf etti.



Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckorst, 3-1 kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.Çok üzgün olduklarını söyleyen Hollandalı teknik direktör,Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam,diye konuştu.Maçın ilk yarısında kötü performans sergilediklerini dile getiren Van Bronckhorst,ifadelerini kullandı.Van Bronckhorst, istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "diyerek cevap verdi.Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın başka ülkede seyircisiz oynanmasının mağlubiyet için bahane olamayacağını sözlerine ekledi.