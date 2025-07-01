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Giordano: "Abraham sembol olacak"

İtalyan gazeteci Gionmarco Giordano, Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Temmuz 2025 11:52
Fotoğraf: Imago
Giordano: 'Abraham sembol olacak'
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İtalyan gazeteci Gionmarco Giordano, Beşiktaş'ın yeni transferi Abraham'ın geçmişi ve Beşiktaş'ta yapabilicekleri hakkında Sözcü gazetesine konuştu.

Abraham'ın oyun karakteri hakkında konuşan Giordano,"Abraham bazı açılardan alışılmadık bir forvet. Uzun boylu, fiziksel olarak yapılı ama şaşırtıcı bir hareket kabiliyeti var. Sadece bitirici değil, oyuna katılmayı, arkadaşlarıyle konuşmayı, alan açmayı, öne çıkmayı seviyor. Roma'da ilk yılında hem Konferans Ligi'nde hem de ligde belirleyiciydi. Önemli goller attı ama her şeyden önce bir açlık, etki yaratma arzusu gösterdi ve bu da taraftarı hemen etkiledi."dedi.

Abraham'ın kişiliğine de değinen Giordano, "Abraham gerçek, neşeli, son derece saygılı birisi. Tammy'nin çok İngiliz bir kişiliği var ama derinden empatik bir ruhu var. Roma gibi karmaşık bir ortama, zekası ve alçakgönüllülüğü ile uyum sağladı. Hayranlarıyla konuştu, zor anlarda bile sosyal medyayı sadece kendini göstermek için değil, teşekkür etmek, diyalog kurmak, duygusal bir köprü oluşturmak için kullandı." diyerek sözlerine devam etti.


Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Giordano," Beşiktaş ile ilk görüşte aşk olacağını düşünüyorum. Tammy, taraftarların enerjisinden besleniyor. Roma'da Curva Sud ile tezarühatlar yaptı, çoşkuya kendini kaptırdı. Formanın değerini biliyor ve insanların sıcaklığını hissettiğinde daha da cömert bir oyuncu oluyor. Yoğunluğuyla İstanbul gerçekten onun yeni futbol evi olabilir. Sakatlıktan sonra tekrar forma girmek için zamanı oldu. Milan'daki deneyiminin olumlu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş ona inanırsa ellerinde sadece bir forvet değil, bir sembol olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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