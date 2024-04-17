Giannis'in, playoff ilk turunun başlangıcını kaçırması bekleniyor

Milwaukee Bucks'ın, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun Indiana Pacers'a karşı oynanacak playoff ilk turu serisinin başlangıcını kaçırmasını beklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Giannis'in, playoff ilk turunun başlangıcını kaçırması bekleniyor
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17 Nisan 2024 10:56
Son güncelleme 17 Nisan 2024 11:02
Milwaukee Bucks'ın, yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun Indiana Pacers'a karşı oynanacak playoff ilk turu serisinin başlangıcını kaçırmasını beklediği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye konuşan kaynaklar, Bucks'ın Antetokounmpo'nun Pacers'a karşı oynayacağı ilk tur serisinde baldır sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ekibin Giannis'in serinin ilerleyen dönemlerinde geri dönebileceğinden umutlu olduğu aktarıldı.

Antetokounmpo'nun, 9 Nisan'da Boston Celtics'e karşı temassız sakatlık nedeniyle forma giyememesinden bu yana sürekli olarak tedavi gördüğü belirtildi. Giannis'siz normal sezonun son üç maçında iki mağlubiyet alan ekip, 2023-24 sezonunda ise yıldız oyuncusunun yer almadığı dokuz maçın beşini kaybetmişti.

Indiana'ya karşı ilk tur serisi Pazar günkü 1. maçla başlayacak olsa da, başka bir tarih henüz belirlenmiş değil. Indiana ekibi, normal sezonda Milwaukee'ye karşı oynadığı beş maçın dördünü kazanarak, Bucks ekibini bu yıl dört kez mağlup eden tek takım olmuştu.

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