Getafe evinde bir puana razı oldu

LaLiga'nın 32. hafta karşılaşmasında Getafe ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Getafe ile Real Sociedad Coliseun Stadı'nda oynanan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Getafe'nin golünü 29. dakikada Latasa, Real Sociedad'ın golünü 13. dakikada Ander Barrentexea kaydetti.



Getafe bu beraberlikle puanını 40'a yükseltirken, Real Sociedad da 51 puana çıktı.



Getafe bir sonraki karşılaşmasında Almeria deplasmanına giderken, Real Sociedad evinde Real Madrid'i konuk edecek.





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