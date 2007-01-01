Gerald Green emekli oldu, Rockets'a katılacak!

Eski NBA oyuncusu Gerald Green, NBA'den emekli olduğunu ve oyuncu geliştirme koçu olarak Houston Rockets'a katılacağını duyurdu.



Green, NBA'de oynadığı 12 senede Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, New Jersey Nets, Indiana Pacers, Phoenix Suns, Miami Heat, Boston Celtics ve Rockets formaları giymişti.



Yetenekli bir atlet ve skorer olan Green, kariyeri boyunca 9.5 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları ile oynamış, 2007'de Smaç Yarışması'nı kazanmış ve ayrıca 2012 G League MVP'si seçilmişti.



