Georgios Bartzokas: "Yaşadıklarımızı unutmalıyız"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Georgios Bartzokas: 'Yaşadıklarımızı unutmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 23:30
Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, Anadolu Efes maçının 3 periyodunda oyun planlarına uyduklarını ancak son çeyrekte kötü bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Anadolu Efes'i kutlayarak sözlerine başlayan Bartzokas, "Anadolu Efes 40 dakika boyunca oyun planına bağlı kaldı. Bizim tam tersimiz bir performans gösterdiler. Üç çeyrek plana bağlı kaldık ama son çeyrek bizim için felaketti. Hem savunmada hem de hücumda çok kötüydük. Olympiakos gibi oynamadık. Takım görüntüsünden çok uzaktık. Cuma günü Maccabi maçı var. Yaşadıklarımızı unutup, galibiyet almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.