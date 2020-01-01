George Floyd için, Stephen Jackson'ın yaptığı duygusal konuşma!

Eski Golden State Warriors oyuncusu Stephen Jackson, bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen protestoda yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.



Sahtecilikle suçlanan Floyd, Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in, Floyd'un boynuna sekiz dakika boyunca, nefes alamamasına rağmen dizini koymasında sonra vefat etmişti. Olayla ilgili dört memur görevden alınmış ve Chauvin ise geçtiğimiz gün tutuklanmıştı.



Jackson daha önce, kendisi ve Floyd'un Houston'da birlikte büyüdüklerini ve uzun zamandır arkadaş olduklarını söylemişti.



Jackson, geçtiğimiz gün NBA oyuncuları Karl-Anthony Towns, Josh Okogie, Gary Trent Jr. ve Royce White da dahil olmak üzere ünlü aktör ve şarkıcı Jamie Foxx'un da dahil olduğu bir etkinlikte "ikizinin" ölümünün yasını tuttu.



Stephen Jackson'ın konuşması şu şekildeydi:



"İkizim George Floyd'un karakterini küçük düşüremeyecekler. Çoğu zaman, polis hatalı olduğunu bildiği bir şey yaptığı zaman, yapmaya çalıştıkları ilk şey bunu örtbas etmek ve yaptıklarının buna değmiş olduğu gibi görünmesini sağlamak için arka planınızı ortaya çıkarmaktır.



Cinayet ne zamandan beri buna değmiştir?



Ama eğer siyahi bir adamsa, değmiş oluyor.



Bana o adamın, eli cebindeyken dizini kardeşimin boynuna koyduğunda ve hayatını elinden aldığında, yüzündeki o sırıtmanın 'Seni koruyorum' dediğini söyleyemezsiniz.



Bizim kendi cevaplarımızı bulmamız lazım.



Bir cevap olmadığı için, kendi cevaplarımızı bulmalıyız. Ve bunu yapmaya hazırız. Bunu anlayın. Bunu yapmaya hazırız. Platformumuzu kullanacağız. Onu mahkum etmek için, bu o*** çocuklarını hapse tıkmak için elimden geleni yapacağım. Kullandığım dil için kusura bakmayın. Sinirliyim. Ama ben gururlu, siyahi bir adamım.



Onun beyaz olduğunu bir düşünsenize.



Şöyle düşünün. Olasılıkların zaten ona karşı olduğu bir bölgede büyüyen bir adam. Çözüm arayan bir adam. Tecrübenin en iyi öğretmen olduğunu söylerler, bu yüzden hata da yapacaksınız. Herkes hata yapacak. Bazı kötü kararlar alacaksınız. Bunlar olacak. Hepimiz kötü kararlar alıyoruz, değil mi? Hepimiz alırız. Başarılı olsam bile, ben de kötü kararlar aldım. Değil mi? Bazen kötü bir karar aldığınız bir noktaya gelirsiniz ve bunun acısını çekersiniz. Kendinizi rehabilite edersiniz. Bundan kaçabildiğiniz ve hayatınızı daha iyi hale getirmeye çalıştığınız insanlarla ilişkiler kurarsınız, çünkü siz de sistemin içindesinizdir. Size bütün söyledikleri, bundan kaçabilmenin tek yolunun, kendinizi rehabilite etmek olduğudur. Kendinizi rehabilite ettiğinizde ve kurtardığınızda, hala suçlu muamelesi görürsünüz.



Dediklerime dikkat edin. Şunu bir hayal edin. Sizi aşağı çeken ortamdan uzaklaşmak için bir fırsat elde ediyorsunuz. Uzaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz. Bir iş buluyorsunuz, hayatınız doğru yöne gitmeye başlıyor. Yine biraz tökezliyorsunuz. Hayatınız için değmeyen bir şeye. Biraz tökezliyorsunuz ve boynunuzda bir dizle yere yatırılıyorsunuz. Annenizin adını bağırıyorsunuz, çocuklarınızın adlarını bağırıyorsunuz. Kendinizi rahatlatmak için.



Beyaz olduğunu bir düşünsenize. Bir dakikalığına düşünün. Onun beyaz olduğunu bir düşünün.



Bizim için hiç adalet yok.



Bana kardeşimi öldürmenin görevi olduğunu düşünmediğini ve bununla yırtacağını bilmediğini söyleyemezsiniz. Yüzünde böyle bir ifade olmadığını söyleyemezsiniz.



Bunu birçok kez, birçok kez gördük ve gözümüzün önünde, adaleti bulamadığımızı görüyoruz..."



