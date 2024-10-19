Genoa, Bologna karşısında 2-0'dan döndü!

İtalya Serie A 8. hafta maçında Bologna, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Genoa ile 2-2 berabere kaldı.

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Genoa, Bologna karşısında 2-0'dan döndü!
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19 Ekim 2024 17:58
İtalya Serie A 8. hafta maçında Bologna, deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Genoa ev sahipliğinde oynanan maç 2-2 sona erdi.

Konuk ekip 37. dakikada Riccardo Orsolini, 56. dakikada ise Jens Odgaard ile 2-0 öne geçti. Genoa'da Andrea Pinamonti 73 ve 85. dakikalarda attığı gollerle skoru eşitledi. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Eleştiri oklarını üzerine çeken Alberto Gilardino'nun öğrencileri, ligde üst üste 3 maç sonra puan aldı. Vincenzo Italiano'nun takımı Bologna ise üst üste 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bologna puanını 9'a çıkardı. Genoa ise puanını 6 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Milan'ı ağırlayacak. Genoa ise Lazio deplasmanına gidecek.

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