Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir açıklaması

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, transfern gözde smii Berat Özdemir ile ilgili ilk kez konuştu.



Cavcav açıklamasında İstanbul kulüplerinin yanı sıra Trabzonspor'un da genç isme talip olduğunu açıkladı.



Murat Cavcav'ın Berat Özdemir ve Rizespor maçına ilişkin TRTSpor'a yaptığı açıklama şu şekilde:



"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"



"İki yarılı bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık ama ikinci yarı maçı çevirdik. Galip de gelebilirdik rakibimiz de kazanabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Deplasmanda yenilmemek önemli, biz de bugün bunu başardık."



"Pozitif vakalarımız var, sakatlarımız var. Gencecik, pırıl pırıl, altyapımızdan yetişen çocuklarımızla mücadele veriyoruz. Arda, Soner, Halil İbrahim, Ömürcan, Berat, Rahmetullah, İlker, Gökhan… çocuklarımızın isimlerini sayarken inanın büyük gurur duyuyorum."



"İnanıyorum ki altyapımızdan yetiştirdiğimiz çocuklarımızın katkısıyla sezonu istediğimiz yerde noktalayacağız. Türk futboluna da yeni yeni isimler kazandırmış olacağız."



"İSTANBUL KULÜPLERİ, TRABZONSPOR VE AVRUPA"



"Berat için tabi ki teklifler var. Berat bizim göz bebeğimiz. Altyapıdan itibaren elimizde büyüyen genç bir evladımız. Bizim için tüm oyuncularımız değerli ama Berat gibi Arda gibi Soner, Halil İbrahim gibi altyapımızdan yetişenlerin yeri çok çok ayrı."



"Türkiye'den de Avrupa'dan da takip edenler ve görüştüğümüz kulüpler var. Kulüp ismi söylemem şimdilik doğru olmaz. Ama şunu netleştirmek istiyorum. Bizim için oyuncu eşittir para demek değildir."



"X kulüple anlaştı, Y kulüple anlaştı, şuna, şu fiyata sattılar, şu bu… inanın okurken hayret ediyorum. Evet Berat'ı isteyen ve görüştüğümüz kulüpler var. Bunların içinde İstanbul'dan takımlarımız da Trabzonspor da var. Avrupa'dan takip eden takımlar da var. Ama dediğim gibi şu anda bir anlaşma ya da imza söz konusu değil. Acelemiz yok, Berat'ın da acelesi yok. Gençlerbirliği için, yuvası için mücadele etmeye devam ediyor."



"AVRUPA'YA TRANSFER OLURSA DAHA ÇOK TANINIR"



"Berat'ın bir hayali var mı?" sorusunu ise Murat Cavcav, Mert Çetin'in Roma'ya transferini hatırlatarak şu şekilde yanıtladı:



"Her oyuncunun muhakkak bir hayali vardır. Berat, düzgün yetişmiş, iyi bir ailenin evladı. İngilizce ve Fransızca biliyor. Biz geçen yıl Mert Çetin'i Roma'ya gönderdik. Berat da Avrupa'ya transfer olursa, Avrupa'da daha çok tanınır diyoruz. Ama burada kulübün menfaatleri ve oyuncunun istekleri söz konusu. Berat bizim evladımız, onun rızası ve kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz."



"Bu arada şuna da bir açıklık getireyim Berat, son yapılan testte pozitif çıktığı için Rize'ye götürülmedi. Şu anda evinde, karantina sürecini, semptomsuz geçiriyor. Sağlık durumu çok iyi. En kısa sürede arkadaşlarının arasına dönecek."



