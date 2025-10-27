Gençlerbirliği'nden bahis skandalı hakkında açıklama

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili açıklamasına yönelik, federasyonun gerekli adımları kararlılıkla atmasını beklediklerini bildirdi.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Türk futboluna olan inancımızı koruyor, federasyonun gerekli adımları kararlılıkla atacağına dair beklentimizi yineliyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü, her koşulda temiz futbolun yanında, futbolun özündeki adaletin savunucusu olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun futbol kamuoyunu derinden sarsan açıklamalarının dikkatle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Gençlerbirliği, olarak 1923 yılından bu yana temiz spor, dürüst rekabet ve futbolun ahlaki değerlerine bağlılık ilkelerini esas alan bir anlayışı temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, şeffaflık ve hesap verebilirlik, futbolun tüm paydaşlarını kapsayan soruşturma, kurumsal sorumluluk ve etik duruş ile güvenin yeniden tesisini önemsiyoruz." denildi.
- Keçiörengücü ve Ankaragücü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Kulübü de konuyla ilgili, "Açıklamaları büyük bir dikkat ve üzüntüyle takip ettik. Sahada adaleti tesis etmesi gereken hakemlerin bahis faaliyetlerine karışmaları ve kişisel çıkarları uğruna maçları manipüle etmeleri asla kabul edilemez. TFF'nin bu adımını takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. TFF bu süreci daha da derinleştirerek, bahis oynayan hakemlerin kimler olduğunu, hangi maçlarda ve ne şekilde bu eylemlerde bulunduklarını şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Sahadaki alın terine gölge düşüren kişiler futbol camiasından ayıklanmalıdır." açıklamasını yaptı.
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman ise açıklamasında şunları kaydetti:
"TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar, Türk futbolunda adalet ve güvenin ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. MKE Ankaragücü olarak, adil, temiz ve dürüst futbol anlayışını sonuna kadar destekliyoruz. Futbolun sadece sahada kazanıldığı, emeğin ve mücadelenin ön planda olduğu bir düzenin yeniden tesis edilmesi en büyük temennimizdir. Kulübümüz, bu süreçte Türk futbolunun itibarını ve adaletini koruyacak her adımın yanında olmaya devam edecektir."
