Gençlerbirliği'nde iki eksik!

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sezonun ilk 5 haftasını puansız kapatan Gençlerbirliği, son iki maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yakaladığı çıkışı sürdürmeye çalışacak.
Başkent ekibinde Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Sekou Koita ve Franco Tongya görev alamayacak.
