03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Gençlerbirliği'nde iki eksik!

Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde iki futbolcu bu maçta forma giyemeyecek.

calendar 03 Ekim 2025 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde iki eksik!
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sezonun ilk 5 haftasını puansız kapatan Gençlerbirliği, son iki maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle yakaladığı çıkışı sürdürmeye çalışacak.

Başkent ekibinde Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Sekou Koita ve Franco Tongya görev alamayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
