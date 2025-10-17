17 Ekim
Gençlerbirliği'nde bir eksik, bir belirsiz

Gençlerbirliği, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak.

Gençlerbirliği'nde bir eksik, bir belirsiz
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmasını kaybeden sonrasında 3 maçlık yenilmezlik serisi (1 galibiyet, 2 beraberlik) yakalayan Gençlerbirliği, çıkışını İstanbul deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Hüseyin Eroğlu yönetimindeki başkent ekibi, milli ara öncesi ligdeki son maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini 1-0'lık skorla ikas Eyüpspor karşısında elde etti.

Gençlerbirliği'nde kırmızı kart cezalısı Sekou Koita, Beşiktaş'a karşı görev yapamayacak. Tedavisi devam eden Dal Varesanovic'in durumu maç günü belli olacak.

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ise teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Kulüp başkanı değişti

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı öncesi başkan değişikliği yaşandı.

Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa Mehmet Kaya seçildi.

Başkent temsilcisi, Mehmet Kaya'nın başkanlığında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

