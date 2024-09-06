Gençlerbirliği, Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, altyapısından Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzaladı
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06 Eylül 2024 00:45
Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mustafa Eren Gençel ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2006 doğumlu oyuncumuz Mustafa Eren Gençel ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mustafa Eren Gençel'e 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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