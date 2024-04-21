Gençlerbirliği evinde 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Gençlerbirliği ağırladığı Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği evinde 3 puanı tek golle aldı
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21 Nisan 2024 17:55
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşılaştı. Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Melih Bostan, 71. dakikada Chukwuma Akabueze kaydetti.

Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Erzurumspor ise 41 puanda kaldı.

Gençlerbirliği bir sonraki karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giderken, Erzurumspor evinde Çorum FK'yı konuk edecek.

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