Gençlerbirliği evinde 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşılaştı. Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Melih Bostan, 71. dakikada Chukwuma Akabueze kaydetti.



Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Erzurumspor ise 41 puanda kaldı.



Gençlerbirliği bir sonraki karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giderken, Erzurumspor evinde Çorum FK'yı konuk edecek.





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