Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası devam ediyor

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası oynanan mücadelelerle devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası devam ediyor
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18 Nisan 2024 17:08
Eskrimde Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Riyad'da gerçekleştirilen organizasyonda bugün genç erkekler ve kadınlar kılıç kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Milli eskrimcilerden kadınlarda Nil Güngör 19'uncu, Begüm Alkaya 33'üncü, Akya Göllü 106'ncı, erkeklerde Tolga Aslan 24'üncü, Furkan Yaman 55'inci ve Enes Talha Kalender 74'üncü oldu.

Organizasyonda yarın, yıldız erkek ve kadınlar kılıçta müsabakalar yapılacak.

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