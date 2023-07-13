Genç yıldızlarımız çeyrek finale yükseldi

15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 11-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım son 16 turunda Romanya'yla karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibini 11-9 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Türkiye, çeyrek finalde Cuma günü ev sahibi Karadağ'la karşılaşacak.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım son 16 turunda Romanya'yla karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibini 11-9 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Türkiye, çeyrek finalde Cuma günü ev sahibi Karadağ'la karşılaşacak.