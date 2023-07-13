Genç yıldızlarımız çeyrek finale yükseldi

15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 11-8 mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç yıldızlarımız çeyrek finale yükseldi
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13 Temmuz 2023 23:34
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya'yı 11-8 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım son 16 turunda Romanya'yla karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibini 11-9 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Türkiye, çeyrek finalde Cuma günü ev sahibi Karadağ'la karşılaşacak.

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