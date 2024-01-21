Genç milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı

2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur final maçında Bulgaristan'ı 3-2 yenen 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı
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21 Ocak 2024 23:40
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur final maçında Bulgaristan'ı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan final maçında ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı.

Rakibini, 11-25, 25-21, 25-18, 18-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yenen milliler, 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.

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