Genç milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur final maçında Bulgaristan'ı 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan final maçında ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibini, 11-25, 25-21, 25-18, 18-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yenen milliler, 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan final maçında ev sahibi Bulgaristan'la karşılaştı.
Rakibini, 11-25, 25-21, 25-18, 18-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yenen milliler, 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.