Genç milli halterci Engin Kara'dan 2 bronz madalya!

Milli halterci Engin Kara, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Engin Kara, koparmada 136 ve toplamda 300 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak gençler Avrupa üçüncüsü oldu.



Milli halterci, silkmede 164 kiloluk kaldırış yaptı.



