Genç güreşçiler, Macaristan'da 5 madalya kazandı

Genç milli güreşçiler, Macaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Imre Baracsi Anma Turnuvası'nda 2 altın, 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç güreşçiler, Macaristan'da 5 madalya kazandı
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27 Nisan 2025 17:06
Genç milli güreşçiler, Macaristan'da katıldıkları uluslararası turnuvada, serbest stil ve kadınlar kategorisinde toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Budapeşte'de düzenlenen 20 Yaş Altı Imre Baracsi Anma Turnuvası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Turnuvada madalya alan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Altın: 59 kilo Sevim Akbaş, 87 kilo Yasin Çakır

Bronz: 60 kilo Mahmut Tuncay, 67 kilo Melih Yemin, 77 kilo Kuzey Mahir İldem

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