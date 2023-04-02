Genç bilardocular İtalya'da finale kaldı

Milli bilardocular Burak Haşhaş ve Seymen Özbaş, İtalya'da finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç bilardocular İtalya'da finale kaldı
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02 Nisan 2023 14:49
Longoni Next Gen Grandprix, 9 ülkeden 17 sporcunun katılımı ile İtalya'nın Garlasco şehrinde gercekleştiriliyor.

2022 Avrupa ve Dünya Şampiyonu Burak Haşhaş ve 2022 Avrupa 3'üncüsü Seymen Özbaş gruplardan çıktıktan sonra çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını kazanarak finale adlarını yazdırdılar.

Burak Haşhaş yarı finalde Alman rakibi Ali Ibraımov'u 35-22 mağlup ederken, Seymen Özbaş; Fransız rakibi Nathan Duriez'i 35-20 yenerek turnuvadan eledi. TSİ 15:00'de başlayacak final maçı öncesi heyecanları dile getiren 2 Haşhaş ve Özbaş, "2 Türk sporcunun final yapması hem çok güzel hem gurur verici" ifadelerini kullandılar

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