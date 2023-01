Geleneksel atlı sporlarda amaç gençleri ata sporlarıyla buluşturmak

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, gençleri ata sporlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.



Başkan Bekiroğlu, geleneksel atlı sporlar branşlarını, yeni sezonda yapacakları şampiyona ve yarışları AA muhabirine değerlendirdi.



Bekiroğlu, 29 Haziran 2022'de yapılan genel kurulla Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun resmi kuruluşunun gerçekleştiğini hatırlatarak, geleneksel spor dallarının 4 federasyon olarak ata sporlarına hizmet verdiğini belirtti.



Geleneksel sporların inşasının ve yaygınlaşmasının önemine değinen Bekiroğlu, "Geleneksel sporları yaşatmamız ecdadımıza, atalarımıza ve kültürümüze karşı bir vefa borcumuz. Geçmişten geleceğe dair köprüler kurulmasına vesile oluyor. Kaldı ki biz geleneksel atlı sporlar ile iştigal ettiğimiz süreleri bir ibadet olarak görüyoruz çünkü ecdadımız atla yaptıkları işlerde ok meydanlarına, at meydanlarına abdestsiz ayak basmazmış. Ecdadın bu kadar önem verdiği bir branş, geleneksel atlı sporlar olarak faaliyet yürütüyoruz." diye konuştu.



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yoğun gayretleriyle kurumsal yapılarını tamamlamak üzere olduklarını ifade eden Bekiroğlu, "Geçmişte savaşlara hazırlık evresinde oynatılan oyunları ve savaş sonrasında formda kalmak için yapılan atlı cirit müsabakalarını hobi olmaktan çıkartarak kurumsal bir spor haline dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.



- "Atlı cirit kadın milli takımımızı kurduk"



Anadolu'da var olan atadan kalma oyunları profesyonelliğe taşıdıklarını vurgulayan Bekiroğlu, "Atlı okçuluk, atlı cirit, atlı kızak, rahvan binicilik, kökbörü-kökpar olmak üzere 5 resmi branşımız var. Fakat branşlaşmayıp faaliyetlerini yaptığımız ve Anadolu'da şu anda uygulanan atlı güreş, çevgen oyunu, atlı cündilik (akrobasi), mısır odunu oyunu gibi bir çok oyunumuzu da yine yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Atlı ciritte liglerimiz var, atlı okçulukta Türkiye şampiyonalarımız, bütün müsabakalarımız yapılıyor. Bu yıl itibarıyla bütün branşlarımızda kadınlar Türkiye şampiyonalarımızı da yapacağız." ifadelerini kullandı.



Gençlerin ve çocukların sanal dünyadan kurtulması, gerçek ata ve oka dokunması gerektiğini vurgulayan Bekiroğlu, şöyle devam etti:



"Atlı cirit kadın milli takımımızı kurduk. 15 kadın sporcumuz var. Aynı şekilde 12 kişiden oluşan atlı cündilik akrobasi milli takımımızı kurduk. Tek derdimiz ecdadın dokunduğu ata, ecdadın dokunduğu oka, çocuklarımız da dokunsun. Gençlerimizi içinde bulunduğu bu sanal karanlık dünyadan kurtarıp onların gerçek kahramanlarına, gerçek idollerine ulaşmalarına vesile olmak istiyoruz. Aynı zamanda okullarımızda da ilkokul seviyesinde ata sporlarımızın mutlaka müfredata girmesi için gayret ediyoruz."



- Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum ve Bursa'da yapılacak



Yaz ve kış sezonunda farklı branşların şampiyonalarını yaptıklarını dile getiren Bekiroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Şubat'ın başında Erzurum'da Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağını oynatacağız, Bursa'da da ikinci ayağını yapacağız. Ayrıca Çıldır Gölü'ndeki festivalde varız, oraya katkı sunuyoruz. Nisan itibarıyla de diğer branşların yarışlarına başlayacağız hem yaz hem kış faaliyet içerisindeyiz, il seçmeleri, bölge şampiyonaları en sonunda da Türkiye şampiyonasını yaparak sporcularımızın ödüllerini, madalyalarını veriyoruz."



Profesyonel sporcu sayısına ilişkin de Bekiroğlu, "Atlı ciritte 100'ün üzerinde kulübümüz var. Bir takım olması için her kulübün en az 20 sporcuya ihtiyacı var. Haliyle bizim çok sayıda sporcumuz var. Özellikle rahvan binicilikte, kaynaklar da incelenebilir, futboldan sonra en çok seyirciye sahibiz, popüler olmasa da yoğun bir seyircisi var. Atlı cirit zaten ata sporumuz, atlı okçuluk da ise Avrupa derecelerimiz var." dedi.



Bölge olarak hangi branşın daha çok yapıldığına yönelik de Bekiroğlu, "Altı cirit Uşak, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kars, Bayburt buralarda yoğun. Rahvan yarışlarımız ise bütün bölgelerde var, hem Karadeniz'de hem Ege'de hem iç Anadolu'da yapılıyor. Kökbörü-kökpar branşımızın ise milli takımı Van Erciş'te kuruldu. Onu da yaygınlaştırma çabasındayız. Kırgızistan kökbörü, Kazakistan da kökpar diye branşlaştırmış, biz de onu kendimize göre uyarlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





