Gedson'lu Spartak Moskova galip geldi

Rusya Premier Lig'in 6. haftasında Spartak Moskova, Rubin Kazan deplasmanına konuk oldu.



Karşılaşmada Spartak Moskova'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Pablo Solari ve 73. dakikada Christopher Pereira kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Rubin Kazan 10 puanda kalırken Spartak Moskova, puanını 8'e çıkarttı.



Beşiktaş'tan ayrılıp Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes, takımının 2. golündeki asisti yaptı.



Spartak Moskova önümüzdeki maçında evinde Sochi'yi ağırlayacak. Rubin Kazan ise Orenburg deplasmanında olacak.



